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Уимблдон. 3-й круг. Свитолина сыграет с Саккари, Азаренко встретится с Халеп

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

В третьем круге «Уимблдона» встретятся экс-первые ракетки мира Симона Халеп и Виктория Азаренко.

Начало матчей на Центральном и первом кортах в 15:00 по Москве, на остальных – в 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) Мария Саккари (Греция)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

Каролин Возняцки (Дания) Чжан Шуай (Китай)
Дата проведения
5 июля, 13.00
Онлайн матча

Каролина Мухова (Чехия) Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
5 июля, 14.30
Онлайн матча

Су-Вэй Се (Тайвань) Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

Даяна Ястремская (Украина) Виктория Голубич (Швейцария)
Дата проведения
5 июля, 15.00
Онлайн матча

Петра Мартич (Хорватия) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
5 июля, 16.30
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) Виктория Азаренко (Беларусь)
Дата проведения
5 июля, 17.00
Онлайн матча

Полона Герцог (Словения) Кори Гауфф (США)
Дата проведения
5 июля, 18.30
Онлайн матча

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