Уимблдон. 3-й круг. Свитолина сыграет с Саккари, Азаренко встретится с Халеп

В третьем круге «Уимблдона» встретятся экс-первые ракетки мира Симона Халеп и Виктория Азаренко.

Начало матчей на Центральном и первом кортах в 15:00 по Москве, на остальных – в 13:00.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Третий круг

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