Джанлука Ди Марцио: Боккетти расторг контракт со «Спартаком» и перейдет в «Верону»

Защитник Сальваторе Боккетти, вероятно, продолжит карьеру в Серии А.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист расторг контракт с московским клубом.

Итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира. Соглашение будет заключено по схеме «2+1».

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 15 матчей.

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Боккетти покинет клуб.

Ранее агент футболиста Андреа д’Амико уже опровергал информацию о переходе в «Верону» и «Дженоа».