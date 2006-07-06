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Джанлука Ди Марцио: Боккетти расторг контракт со «Спартаком» и перейдет в «Верону»

Теги Спартак Сальваторе Боккетти премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Верона Футбол

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, вероятно, продолжит карьеру в Серии А.

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист расторг контракт с московским клубом.

Итальянец договорился о личном соглашении с «Вероной», новичком турнира. Соглашение будет заключено по схеме «2+1».

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 15 матчей. 

Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Боккетти покинет клуб. 

Ранее агент футболиста Андреа д’Амико уже опровергал информацию о переходе в «Верону» и «Дженоа».

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