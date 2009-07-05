Бывший мэр Рио сообщил, что Попов и еще 8 членов МОК получили деньги за голосование во время выбора столицы Олимпиады-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК) брали деньги за голосование во время выбора столицы летней Олимпиады-2016.
На Игры-2016 претендовали Рио, Мадрид, Токио и Чикаго. В итоге столицей Олимпиады был выбран Рио-де-Жанейро.
Кабрал признался в суде, что взятки за голоса получили девять членов МОК, в том числе олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом украинец Сергей Бубка.
Всего на взятки было потрачено почти 2 миллиона долларов.
Кабрал сообщил, что в подкупе членов МОК помогали глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман и сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак.
Самого Нузмана арестовали осенью 2017 года из-за подозрений в причастности к коррупционной схеме во время выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. В том же году власти Франции нашли доказательства коррупционной схемы с подкупом голосов членов МОК и IAAF.
В финале голосования на выборах столицы ОИ-2016 Рио победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32.
Расследования по делу о коррупции и подкупе голосов членов МОК ведутся также по выборам Пхенчхана столицей Игр-2018 и Токио столицей ОИ-2020.