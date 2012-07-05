«Чемпионат»: Сутормин перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин перейдет в «Зенит», утверждает «Чемпионат».

Стороны сегодня в Казани достигли договоренности о переходе.

По информации Sports.ru, футболист сначала был в заявке на товарищеский матч с «Тамбовом», но в итоге в состав не попал. Телеграм-канал «Инслайдар» также сообщил, что Сутормин, вероятно, окажется в «Зените».

Ранее «Рубин» объявил о трансфере Сутормина и подписал с ним контракт на четыре года.

Сутормин – воспитанник «Зенита». В прошедшем сезоне в составе «Оренбурга» он провел 29 матчей в РПЛ и забил 8 голов.

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