Набиуллин может перейти из «Зенита» в «Сочи»

«Сочи» может подписать левого защитника Эльмира Набиуллина.

На 24-летнего футболиста претендовал «Ахмат», но новичок РПЛ сейчас является фаворитом в борьбе за Набиуллина, сообщает .

«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если будет платить 60-70% зарплаты игрока.

«Сочи» в это межсезонье приобрел уже трех футболиста «Зенита» – защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова, а также нападающего Дмитрия Полоза.

Набиуллин перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. В 13 матчах РПЛ за клуб он отдал 1 голевой пас.