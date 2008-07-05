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Набиуллин может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Эльмир Набиуллин Чемпионат.com Сочи Футбол

«Сочи» может подписать левого защитника «Зенита» Эльмира Набиуллина.

На 24-летнего футболиста претендовал «Ахмат», но новичок РПЛ сейчас является фаворитом в борьбе за Набиуллина, сообщает «Чемпионат».

«Ахмат» готов арендовать Набиуллина, если «Зенит» будет платить 60-70% зарплаты игрока.

«Сочи» в это межсезонье приобрел уже трех футболиста «Зенита» – защитников Ивана Новосельцева и Ибрагима Цаллагова, а также нападающего Дмитрия Полоза.

Набиуллин перешел в «Зенит» в феврале 2018 года. В 13 матчах РПЛ за клуб он отдал 1 голевой пас.

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