❗💰«Атлетико» поругался с «Барсой» из-за Гризманна, «Порту» подписал Зе Луиша, Сутормин собрался в «Зенит». Трансферный дайджест Sports.ru📰

Все главные трансферы и инсайды дня.

1. «Атлетико» выступил с мощным заявлением в адрес «Барселоны» и Антуана Гризманна: обвинил обе стороны в неуважении, отказал каталонцам в отсрочке платежа по трансферу и вызвал игрока на предсезонку.🔥🔥🔥 Перехода не будет?

2. Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш подписал контракт с «Порту». Соглашение рассчитано до 2023 года.

3. Удивительные приключения полузащитника Алексея Сутормина: неделю назад он перешел в «Рубин», а теперь, похоже, окажется в «Зените».🤷 Разбираем эту странную историю.

4. «Реал» отдал в аренду защитника Серхио Регилона и хавбека Мартина Эдегора. Регилон уехал в «Севилью», а Эдегор – в «Реал Сосьедад».

5. «Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» Мериха Демирала за 18 млн евро.

6. «Зенит» претендует на форварда «Реала» Кристо Гонсалеса. Ему 21 год, в прошлом сезоне он разрывал третий испанский дивизион. Антон Заболотный готов уйти в аренду, но не хочет расторгать контракт с питерским клубом. Защитник питерцев Эльмир Набиуллин может перейти в «Сочи».

7. «Рубин» арендовал у «Динамо» нападающего Евгения Маркова. В 23 матчах РПЛ в прошлом сезоне он забил трижды.

8. Жозе Моуринью мог возглавить «Гуанчжоу» и сборную Китая, но отказался по семейным обстоятельствам.

9. «Спартак» согласовал условия контракта с вингером «Вольфсбурга-2» Баду. Тем временем «Ахмат» хочет арендовать нападающего красно-белых Георгия Мелкадзе.

10. «Наполи» готов заплатить «Интеру» требуемые 60 млн евро за Мауро Икарди, а игроку – 10 млн в год. «Арсенал» предложил «Реалу» 32+3 млн евро за Лукаса Васкеса. «Лацио» рассчитывает продать Милинковича-Савича «МЮ» за 100 млн евро, но согласится и на 80 млн.