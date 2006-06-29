ЦСКА заплатит за аренду Шарлии 150 тысяч евро

Стали известны финансовые подробности перехода защитника «Славена» в ЦСКА.

Московский клуб заплатит за годичную аренду 22-летнего игрока 150 тысяч евро, сообщает .

У ЦСКА будет право выкупа Шарлии за 750 тысяч евро.

Футболист в настоящее время находится в расположении ЦСКА на сборе в Австрии и тренируется с командой.

В минувшем сезоне Шарлия провел 31 матч в чемпионате Хорватии, на его счету 11 желтых и одна красная карточка.

Подробную статистику игрока можно изучить здесь.