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«Барса» заплатит за Гризманна 126 млн частями вместо выплаты 120 млн евро отступных

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Нелсон Семеду Футбол

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Клубы провели переговоры и достигли принципиальной договоренности о трансфере, сейчас обсуждаются детали. «Барселона» не хочет портить отношения с «Атлетико».

В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов.

Эти деньги «Атлетико» направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме.

Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий.

В сделку будет включен и защитник Нелсон Семеду. Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость.

Таким образом «Барселона» хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ».

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