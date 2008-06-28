«Барса» заплатит за Гризманна 126 млн частями вместо выплаты 120 млн евро отступных

Нападающий Антуан Гризманн в ближайшее время станет игроком «Барселоны».

Клубы провели переговоры и достигли принципиальной договоренности о трансфере, сейчас обсуждаются детали. не хочет портить отношения с .

В частности, «Барса» готова переплатить за Гризманна 6 миллионов евро и не активировать опцию выкупа в контракте француза за 120 миллионов, а заплатить 126 миллионов.

Эти деньги направит на приобретение Жоау Фелиша у «Бенфики» за 126 млн евро по той же схеме.

Правда, при этом каталонцы хотят выплатить сумму не единовременно, что потребовалось бы в случае активации опции выкупа, а несколькими траншами. «Атлетико» не против такого развития событий.

В сделку будет включен и защитник . Клубы принципиально договорились об этом, осталось лишь обсудить его стоимость.

Таким образом хочет оставить себе возможность подписать еще и Неймара из «ПСЖ».