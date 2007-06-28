💰«Барса» заплатит за Гризманна 126 млн евро, «Атлетико» перехватил Лоди у «Зенита», «Рома» покупает румына у «Уфы». Трансферный дайджест Sports.ru

1. «Атлетико» объявил о договоренности о трансфере Ренана Лоди, перехватив молодого защитника у «Зенита».

2. «Барселона» и «Атлетико» ведут переговоры о трансфере Антуана Гризманна. Каталонцы заплатят за 28-летнего форварда 126 млн евро частями.

3. Также сине-гранатовые работают над приглашением сына Георге Хаджи Яниса и не собираются расставаться с Усманом Дембеле. А вот Иван Ракитич может уехать – в «Манчестер Юнайтед».

4. Защитник «Уфы» Ионуц Неделчару переходит в «Рому», которая заплатит за румына четыре миллиона евро.

5. «Реал» готов заплатить за хавбека «Аякса» Донни ван де Бека 50 млн евро, но голландцы требуют 65 миллионов.

6.А за Маттейса де Лигта «Аякс» просит у «Ювентуса» 75 млн евро. Клубы еще не договорились о трансфере.

7. Джанлуиджи Буффон будет зарабатывать 1,5 млн евро в год в «Юве». «ПСЖ» платил ему 8 млн.

8. Вингер «Лейпцига» Брума, которого хотел приобрести «Спартак», перешел в ПСВ.

9. «Милан» арендует Тео Эрнандеса у «Реала» с обязательством выкупа за 20 млн евро.

10. Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш и 21-летний хавбек «Ньюкасла» Лонгстафф являются приоритетными целями «МЮ».