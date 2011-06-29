Денис Глушаков: «Обещаю сделать все, чтобы «Ахмат» оказался в еврокубках»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал переход в «Ахмат».

«Ахмат» – новый вызов для меня. Рад присоединиться к клубу, история которого началась в 1946 году. Клуб из Грозного ставит амбициозные цели в предстоящем сезоне, и я буду рад помочь команде в их достижении.

Огромное спасибо Рамзану Ахматовичу [Кадырову] и Магомеду Хожахмедовичу [Даудову] за доверие. Также хочу поблагодарить главного тренера «Ахмата» Рашида Маматкуловича [Рахимова], которого знаю давно. Это умнейший тренер.

Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы в самое ближайшее время «Ахмат» оказался в еврокубках. Сегодня присоединюсь к команде на сборах в Австрии.

Многих футболистов знаю, в том числе и по играм в сборной, так что надеюсь на быструю адаптацию. Начинаем работу!» – написал Глушаков в инстаграме.

Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей