✌️Дабл Z в «Сочи», 126 млн евро за Феликса, Неймар уже готовится переезжать в Барселону. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Форвард «Зенита» Антон Заболотный может перейти в «Сочи». Там играет его однофамилец Николай. Совпадение?

2. Также в сферу интересов сочинцев входят Миха Мевля, Иван Новосельцев и Роберт Мак.

3. «Атлетико» предложил «Бенфике» сумасшедшие 126 миллионов евро за 19-летнего Жоау Феликса. За 19-летнего!

4. Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт очень близок к переходу в «Ювентус». В Турине он будет получать 12 миллионов евро в год.

5. Как и ожидалось, «Барселона» подписала у «Валенсии» голкипера Нето. Сумма сделки составила 26 миллионов евро, еще девять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

6. «Валенсия» выкупит в «Вильярреала» российского полузащитника Дениса Черышева за пять миллионов евро.

7. «Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника «Зволле» ван ден Берга за 1,5 млн фунтов. Его прямо в день медосмотра хотела перехватить «Бавария».

8. «Зенит» продал нападающего Андрея Панюкова в «Урал», но сохранил право выкупа.

9. Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев еще год проведет в «Крыльях Советов», которые уже арендовали его во второй части прошлого сезона.

10. «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Барселону», но хочет в обмен Дембеле с доплатой. Вице-президент сине-гранатовых Жорди Кардонер заявил, что возвращение бразильца не обсуждается. Однако семья футболиста уже занимается вопросами переезда в Барселону.

11. «Челси» выкупит Ковачича у «Реала» за 50 миллионов евро с учетом бонусов. Трансферный бан здесь лондонцам не помешает.

12. Леандро Паредес заявил, что намерен остаться в «ПСЖ». Но у клуба другие планы – аргентинец был предложен «Интеру» и «Милану».

13. «Ман Сити» видит в Иско замену Давиду Сильве. «Реал» попросит за хавбека 80 миллионов евро.