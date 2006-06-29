Гендиректор «Ахмата» о зарплате Глушакова 1 млн евро: «Чушь полная. Гораздо, гораздо меньше»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал переход хавбека Дениса Глушакова в грозненский клуб.

– Долго шли переговоры?

– Нет. Разговаривали, если убрать личные моменты, десять минут.

– Когда на него вышли?

– Вчера с ним общались.

– За день решился его переход?

– Да. Мы тоже хотели понять, в чем заключается его желание, мотивация. Он нас убедил, что сейчас ему деньги не нужны. Он в своей жизни и так уже заработал. Человек любит футбол, хочет играть в него.

– При каких условиях контракт будет продлен?

– Если устроит нас, его. Потому что у него зарплата действительно маленькая. Где-то прочитал в СМИ…

– Его зарплата миллион евро в год?

– На заборе тоже много чего написано. В «Ахмате» таких зарплат нет. Близко нет. Тому, кто это написал, говорю открыто, что чушь полная. Гораздо, гораздо меньше цифра.

Человек оказался настолько адекватным, сказал: «У меня есть желание играть, хочу доказать. Деньги для меня вторичны. Дайте мне возможность, если все устроит, через год поговорим».

Были другие клубы, но там доказывать было сложнее, чем здесь. Он так объяснил свое желание, нас это устроило, – сказал Айдамиров.