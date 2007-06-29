Вингер сборной Колумбии Диас в «Зените» будет получать 1,5 млн евро в год. «Порту» предлагал 750 тысяч

Атакующий полузащитник и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда, вероятно, продолжит карьеру в России.

По информации A Bola, вингер принял предложение о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год.

Главный конкурент петербургского клуба в борьбе за игрока, , готов платить футболисту не более 750 000 евро.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

В 67 матчах в Южной Америке Диас забил 18 голов, отдал 6 результативных передач, заработал 6 желтых и 2 красных карточки.

Футболист провел три матча на Кубке Америки, его статистику можно изучить здесь.