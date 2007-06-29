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Marca: «Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена, но получил отказ

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Дэниэл Леви Кристиан Эриксен Поль Погба Донни ван де Бек Футбол

«Тоттенхэм» готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.

По данным Marca, президент «шпор» Даниэл Леви несколько дней назад звонил генеральному директору «Реала» Хосе Анхелю Санчесу и предложил мадридскому клубу подписать 27-летнего хавбека.

Президент «Тоттенхэма» пошел на такой шаг в связи с отказом Эриксена продлить контракт, который действует до лета 2020 года.

Леви понимает, что либо продаст игрока сейчас, либо он уйдет бесплатно следующим летом.

«Тоттенхэм» год назад, когда «Реал» делал запрос о трансфере, оценил Эриксена в 150 миллионов евро, сейчас клуб согласен на 70 млн.

«Реал» отклонил предложение, но сохраняет интерес к игроку на случай, если не получится подписать Поля Погба («МЮ») или Донни ван де Бека («Аякс»).

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