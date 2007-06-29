Marca: «Тоттенхэм» предложил «Реалу» купить Эриксена, но получил отказ

«Тоттенхэм» готов расстаться с полузащитником Кристианом Эриксеном.
По данным Marca, президент «шпор» Даниэл Леви несколько дней назад звонил генеральному директору «Реала» Хосе Анхелю Санчесу и предложил мадридскому клубу подписать 27-летнего хавбека.
Президент «Тоттенхэма» пошел на такой шаг в связи с отказом Эриксена продлить контракт, который действует до лета 2020 года.
Леви понимает, что либо продаст игрока сейчас, либо он уйдет бесплатно следующим летом.
«Тоттенхэм» год назад, когда «Реал» делал запрос о трансфере, оценил Эриксена в 150 миллионов евро, сейчас клуб согласен на 70 млн.
«Реал» отклонил предложение, но сохраняет интерес к игроку на случай, если не получится подписать Поля Погба («МЮ») или Донни ван де Бека («Аякс»).