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Mundo Deportivo: «Барселона» не заплатит за Гризманна более 120 млн евро

Теги Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» намерена подписать нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб планирует заплатить за игрока 126 миллионов евро частями, чтобы не платить сразу отступные в размере 120 миллионов.

Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, «Барса» не намерена платить за француза более 120 миллионов. Возможен вариант, что сумма уменьшится, если в сделку будет включен кто-то из игроков сине-гранатовых. Возможно, это будет защитник Нелсон Семеду.

Отступные по контракту Гризманна с «Атлетико» снизятся после 1 июля с 200 до 120 миллионов евро.

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