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Лига наций. Россия встретится с Бразилией, Франция победила Иран и другие матчи

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В ночь с 23 на 24 июня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Бразилии в матче четвертой недели мужской Лиги наций.

Мужчины

4-я неделя

24 июня

Куяба, Бразилия

Бразилия – Россия – 3.00

Германия – Болгария – 0.00

23 июня

Ардебиль, Иран

Португалия – Австралия – 0-3 (23:25, 22:25, 25:27)

Иран – Франция – 0-3 (18:25, 24:26, 21:25)

Милан, Италия

Аргентина – Сербия – 18.00

Италия – Польша – 21.00

Хофман Эстейтс, США

Канада – Япония – 20.00

США – Китай – 0.30 (24 июня)

Турнирное положение: Иран – 10 побед – 2 поражения (30 очков), Франция – 9-3 (28), Бразилия – 10-1 (27), Россия – 9-2 (26), Италия – 8-3 (24), Польша – 7-4 (19), США – 6-5 (19), Канада – 6-5 (18), Аргентина – 5-6 (16), Сербия – 5-6 (14), Япония – 5-6 (13), Болгария – 3-8 (8), Германия – 2-9 (7), Австралия – 2-10 (10), Португалия – 2-10 (7), Китай – 1-10 (4). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа, плюс гарантированно США как организатор решающей стадии, выходят в «Финал шести».

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