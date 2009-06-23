Леонид Федун: «Болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса»

Владелец Леонид Федун рассказал, что стадион «Открытие Арена» также перейдет к болельщикам.

– На днях вы сказали, что через три-четыре года уходите из «Спартака». И отдаете клуб на откуп болельщикам. Акционерами клуба могут стать фанаты народной команды. Но как это будет происходить?

– Акционеры – неправильно. Акционерами не будут. Я просто дарю его болельщикам.

– Как? Бесплатно?

– Да.

– А кто будет главным акционером? Кто будет решать все вопросы?

– Главным акционером? А кто избирал президентом мадридского «Реала» Флорентино Переса? Избирали болельщики.

Вот так раз в три-четыре года сами болельщики и будут решать, кто будет управлять клубом. Они будут избирать генерального директора и президента.

«Реал» живет по таким же принципам, поэтому и на слуху. Я уже не говорю про «Барселону». Это нормальная практика.

А болельщики «Спартака» – самая организованная и демократическая масса, которая заслужила это.

– А кто же будет деньги вкладывать в команду? У фанатов они откуда?

– Ну, пусть зарабатывают. Я к этому времени постараюсь сделать так, чтобы «Спартак» был самодостаточным.

– Очень интересно. А вот ваша роль будет какая?

– Буду болеть. Буду голосовать за нового президента.

– Значит, вы все же бросаете народную команду?

– Почему я бросаю? Я народную команду отдаю народу.

– То есть футбол вам еще не надоел, как мы можем подумать?

– Конечно, не надоел. Просто двадцать лет находиться на одном и том же месте – это начинает вызывать раздражение всех уже.

– Стадион в Тушино, который вы построили, он кому достанется?

– Кому нужен стадион без команды? Конечно, стадион будет являться частью инфраструктуры, которая перейдет к болельщикам, – заявил Федун.

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