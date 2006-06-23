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Аргентина вышла в 1/4 финала Кубка Америки и сыграет с Венесуэлой

Теги Барселона Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки Сборная Катара по футболу Футбол

Сборная Аргентины в решающем матче за выход из группы Кубка Америки обыграла Катар (2:0).

Команда Лионеля Скалони, набрав четыре очка, заняла второе место в группе B и вышла в четвертьфинал, где встретится с Венесуэлой.

Перед заключительной игрой аргентинцы занимали последнее место в группе, но благодаря победе Колумбии над Парагваем обошли не только Катар, но и парагвайцев, которые сохраняют шансы на выход в плей-офф с 3-го места.

На Sports.ru прошла текстовая онлайн-трансляция матча.

Никогда еще Аргентина не была так ужасна. Месси тоже плох, но не надо винить только его

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