Дани Алвес покинул «ПСЖ»

Защитник Дани Алвес решил уйти из .

Футболист перешел в французский клуб из «Ювентуса» в 2017 году. Его контракт заканчивается 30 июня.

«Сегодня я заканчиваю очередной цикл в моей жизни, цикл победы, обучения и опыта.

Я хотел бы поблагодарить семью «ПСЖ» за возможность участвовать в написании новой страницы в истории этого клуба.

Хотел бы поблагодарить всех за их привязанность, уважение и соучастие с самого первого дня. Вы делаете этот клуб особенным. Пришло время поставить последнюю точку.

Спасибо всем товарищам за пережитые минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», – написал бразилец.