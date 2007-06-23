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Федерер вторым в истории выиграл один турнир 10 раз

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль ATP Noventi Open Теннис

37-летний швейцарец Роджер Федерер в финале турнира в Галле обыграл Давида Гоффена со счетом 7:6, 6:1. Таким образом, Федерер выиграл 102-й титул в карьере и 10-й – на этом турнире.

За счет этой победы 20-кратный чемпион «Больших шлемов» стал вторым игроком в Открытой эре, выигравшим один титул 10 раз. До него это делал Рафаэль Надаль в Барселоне (11), Монте-Карло (11) и на «Ролан Гаррос» (12).

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