Галле (ATP). Финал. Федерер играет с Гоффеном за 10-й титул

В финале турнира в Галле Роджер Федерер играет с Давидом Гоффеном. В личных встречах Федерер ведет 7:1.

В случае победы швейцарец выиграет 10-й титул в Галле и 102-й в карьере вообще. Он станет вторым игроком в Открытой эре, выигравшим один титул 10 раз – до него это делал Рафаэль Надаль в Барселоне (11), Монте-Карло (11) и на «Ролан Гаррос» (12).

Сетка турнира здесь.

NOVENTI OPEN

Галле, Германия

17 – 23 июня 2019

ATP 500

Призовой фонд – 2 219 150 евро

Открытые корты, трава

Финал

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