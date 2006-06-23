«Ювентус» может объявить о переходах де Лигта и Рабьо на следующей неделе

«Ювентус» находится в активной фазе переговоров по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту и хавбеку «ПСЖ» Адриену Рабьо
На следующей неделе итальянский клуб может объявить о переходах футболистов.
«Ювентус» ведет ускоренную работу, поскольку не хочет позволить конкурентам опередить себя. В частности, в клубе опасаются, что «ПСЖ» может улучшить предложения по де Лигту.
Отмечается, что Рабьо снизил свои требования по зарплате в пользу части комиссии его матери-агенту. Сейчас француз рассчитывает на 7 миллионов евро в год, раньше он просил 10 млн.
Зарплата де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 млн евро в год.