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«Ювентус» может объявить о переходах де Лигта и Рабьо на следующей неделе

Теги ПСЖ высшая лига Голландия Аякс Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Адриен Рабьо Маттейс де Лигт Футбол

«Ювентус» находится в активной фазе переговоров по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту и хавбеку «ПСЖ» Адриену Рабьо

На следующей неделе итальянский клуб может объявить о переходах футболистов.

«Ювентус» ведет ускоренную работу, поскольку не хочет позволить конкурентам опередить себя. В частности, в клубе опасаются, что «ПСЖ» может улучшить предложения по де Лигту.

Отмечается, что Рабьо снизил свои требования по зарплате в пользу части комиссии его матери-агенту. Сейчас француз рассчитывает на 7 миллионов евро в год, раньше он просил 10 млн.

Зарплата де Лигта в «Ювентусе» может составить 12 млн евро в год.

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