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Николай Валуев: «Никакого рака мозга у меня нет»

Теги Николай Валуев травмы Политика Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев опроверг информацию о том, что он болен раком.

«Напишите в «Комсомолке»: никакого рака мозга нет. Нет у меня его, я такого не говорил. Это акромегалия (заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза – Sports.ru), а не рак. Раковые больные разве так гуляют?» – сказал Валуев на фоне шума веселой вечеринки.

В субботу российские СМИ опубликовали интервью, в котором Николай Валуев рассказывает про операцию на головном мозге из-за опухоли.

У Валуева диагностировали опухоль мозга. Он уже перенес две операции

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