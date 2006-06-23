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Гран-при Франции. Хэмилтон выиграл гонку, Боттас – второй, Леклер – третий, Квят – 14-й

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Гран-при Франции
Поль-Рикар, Ле-Кастелле
23 июня 2019 года
Гонка
 
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +18,056
3. Шарль Леклер («Феррари») +18,985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34,905
5. Себастьян Феттель («Феррари») +1.02,796
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1.35,462
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
 
Сошел:
Ромен Грожан («Хаас»)
 

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Франции

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