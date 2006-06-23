Неймару придется пойти на понижение зарплаты с 36 до 22 млн евро ради возвращения в «Барсу»

Трансфер форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону» может состояться в это межсезонье.

Каталонский клуб выдвинул 27-летнему бразильцу ряд условий, в частности, игрок должен пойти на понижение зарплаты.

В «ПСЖ» оклад форварда чистыми составляет 36 миллионов евро в год. По данным Mundo Deportivo, Неймару придется снизить требования по зарплате до 22 миллионов евро ради возвращения в «Барселону».

Ранее сообщалось, что бразилец принял все условия, выдвинутые «Барсой».

Похоже, Неймар правда может вернуться в «Барсу». Этого уже хотят все