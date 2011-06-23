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Два игрока кутаисского «Торпедо», надевшие майки со словами «Россия оккупировала Грузию», имеют гражданство РФ

Теги Торпедо Кутаиси высшая лига Грузия Нодар Кавтарадзе Политика Вахтанг Небиеридзе Футбол

Сразу два футболиста «Торпедо» Кутаиси, которые вышли на матч чемпионата Грузии в футболках с политическим лозунгом, являются россиянами.

В частности, это Нодар Кавтарадзе, который родился в Москве, является гражданином России и воспитанником «Локомотива». На фото он крайний справа в нижнем ряду.

Второй футболист, который надел футболку, – Вахтанг Небиеридзе. 19-летний футболист также является гражданином России. В этой игре он остался в запасе.

Напомним, что на матч с «Сиони» (7:0) торпедовцы надели черные футболки с надписью «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия».

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Фото: инстаграм «Торпедо» Кутаиси

 

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