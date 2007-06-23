Реклама 18+
Реклама 18+

Маррей в паре с Лопесом выиграл первый же турнир с металлическим бедром

Теги Энди Маррей Фелисиано Лопес ATP Раджив Рам Fever-Tree Championships Джо Салисбери Теннис

Британец Энди Маррей и испанец Фелисиано Лопес стали чемпионами турнира в Лондоне в паре. В финале они обыграл Джо Салисбери и Раджива Рама со счетом 7:6, 5:7, 10:5.

Маррей проводил первый турнир после операции по замене тазобедренного сустава и выиграл первый парный титул с Токио-2011 (со своим братом Джейми). Лопес в Лондоне сделал чемпионский дубль.

У Маррея новый тазобедренный сустав, и он снова играет. Это же чудо! 

Видео, фото, новости, мемы – все это в нашем теннисном инстаграме, подписывайтесь!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться