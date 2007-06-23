Маррей в паре с Лопесом выиграл первый же турнир с металлическим бедром

Британец Энди Маррей и испанец стали чемпионами турнира в Лондоне в паре. В финале они обыграл Джо Салисбери и со счетом 7:6, 5:7, 10:5.

Маррей проводил первый турнир после операции по замене тазобедренного сустава и выиграл первый парный титул с Токио-2011 (со своим братом Джейми). Лопес в Лондоне сделал чемпионский дубль.

У Маррея новый тазобедренный сустав, и он снова играет. Это же чудо!

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