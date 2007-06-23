Реклама 18+
Реклама 18+

Хореограф Джоджо Гомез: «Загитова – невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила ее хореографии»

Теги сборная России женское катание Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Джоджо Гомез Фигурное катание

Американский хореограф Джоджо Гомез сообщила, что хотела бы поработать с российской фигуристкой Алиной Загитовой.

Накануне Гомез уличила Даниила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для показательного номера Загитовой.

«Тот пост (про плагиат – Sports.ru) не был адресован лично Алине. Она невероятно талантлива и прекрасна. Я бы с радостью обучила ее хореографии и потанцевала бы с ней.

Но то, что сделал ее тренер – неприемлемо и непрофессионально», – написала Гомез.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться