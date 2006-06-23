«Мальорка» разгромила «Депортиво» и вернулась в Ла Лигу спустя шесть лет

В Испании завершился плей-офф Сегунды за место в в сезоне-2019/20.

В ответном финальном матче «Мальорка» разгромила «Депортиво» и завоевала путевку в Примеру, вернувшись в высший дивизион спустя шесть лет после вылета.

Отметим, что два последних сезона подряд «Мальорка» повышается в классе. В прошлом сезоне команда выиграла Сегунду Б.

Ранее в Ла Лигу вернулись «Осасуна» и «Гранада».

Сегунда

Плей-офф

Финал

Первый матч – 0:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика сегунды