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«Мальорка» разгромила «Депортиво» и вернулась в Ла Лигу спустя шесть лет

Теги Депортиво Мальорка Д2 Испания Футбол

В Испании завершился плей-офф Сегунды за место в Ла Лиге в сезоне-2019/20.

В ответном финальном матче «Мальорка» разгромила «Депортиво» и завоевала путевку в Примеру, вернувшись в высший дивизион спустя шесть лет после вылета.

Отметим, что два последних сезона подряд «Мальорка» повышается в классе. В прошлом сезоне команда выиграла Сегунду Б.

Ранее в Ла Лигу вернулись «Осасуна» и «Гранада».

Сегунда

Плей-офф

Финал

Первый матч – 0:2

Мальорка – Депортиво 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
23 июня, 22.00, «Иберостар»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 21 Будимир, 2:0 – 62 Севилья, 3:0 – 82 Пратс.
МальоркаРейна, Вальент, Антонио Раильо, Састре (Кампос, 87), Эступиньян, Баба, Родригес, Севилья, Будимир (Алекс Лопес, 84), Джуниор, Кабрера (Пратс, 52).
ДепортивоДани Хименес, Дуарте, Мари, Боведа (Кабальо, 88), Гарсия, Экспосито, Гомес, Санчес, Борха Валье (Картабия, 79), Матиас Науэль (Фернандес, 30), Гонсалес.
Предупреждения:
Састре (50), Дуарте (54), Борха Валье (56), Санчес (78), Рейна (85), Симон (86), Севилья (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика сегунды

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