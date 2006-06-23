«Мальорка» разгромила «Депортиво» и вернулась в Ла Лигу спустя шесть лет

В Испании завершился плей-офф Сегунды за место в Ла Лиге в сезоне-2019/20.
В ответном финальном матче «Мальорка» разгромила «Депортиво» и завоевала путевку в Примеру, вернувшись в высший дивизион спустя шесть лет после вылета.
Отметим, что два последних сезона подряд «Мальорка» повышается в классе. В прошлом сезоне команда выиграла Сегунду Б.
Ранее в Ла Лигу вернулись «Осасуна» и «Гранада».
Сегунда
Плей-офф
Финал
Первый матч – 0:2
- Дата проведения
- 23 июня, 22.00, «Иберостар»
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Мальорка –
Рейна, Вальент, Антонио Раильо, Састре (Кампос, 87), Эступиньян, Баба, Родригес, Севилья, Будимир (Алекс Лопес, 84), Джуниор, Кабрера (Пратс, 52).
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Депортиво –
Дани Хименес, Дуарте, Мари, Боведа (Кабальо, 88), Гарсия, Экспосито, Гомес, Санчес, Борха Валье (Картабия, 79), Матиас Науэль (Фернандес, 30), Гонсалес.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.