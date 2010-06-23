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Самюэль Это′О: «Если у Салаха будет шанс поиграть в Испании, в лучшей лиге мира, нужно идти в «Барсу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Самюэль Это′О Ла Лига Мохамед Салах Футбол

Бывший форвард «Реала», «Барселоны» и сборной Камеруна Самюэль Это′О поделился мыслями о перспективах нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

– К какому клубу Салаху было бы лучше присоединиться: к «Реалу» или «Барселоне»?

– «Барселона подойдет лучше.

«Реал» дал мне шанс покинуть Африку, но я знаю стиль «Барселоны» и думаю, что он лучше подойдет Салаху. 

Если у него появится шанс поиграть в Испании, лучшей лиге мира, он должен перейти в «Барселону».

У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, – сказал Это′О.

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