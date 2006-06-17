👓Сарри возглавил «Ювентус», «ПСЖ» ждет предложений по Неймару, Погба уже не скрывает, что хочет уйти. Трансферный дайджест Sports.ru 💇🏿‍♂️

Главные трансферы и инсайды дня – в дайджесте Sports.ru.

1. «Челси» наконец отпустил Маурицио Сарри, который сегодня возглавил «Ювентус». Контракт на три года.

2. «ПСЖ» готов продать Неймара, но всем желающим придется раскошелиться.

3. Поль Погба прямым текстом говорит, что хочет попробовать себя в другой команде. Француза хочет подписать не только «Реал», но и его бывший клуб «Ювентус». «МЮ» требует 150 миллионов евро.

4. «Бавария» и «Боруссия» ведут переговоры о трансфере защитника Матса Хуммельса. Вроде как дортмундцы готовы заплатить 20 миллионов евро, но «Бавария» хочет 30.

5. Юрий Лодыгин уходит из «Зенита» – контракт с ним продлен не будет. Питерцы, не грустите, команду Семака в ближайшее время усилит Алексей Сутормин.

6. «Интер» гонится за двумя зайцами, но пока не складывается. «МЮ» требует за Лукаку 80 миллионов евро и не хочет включать в сделку Икарди, а «Рома» отказывается продавать Джеко за 13 миллионов.

7. «Эвертон» продаст Влашича ЦСКА за 12 млн фунтов, если не получит предложение от «Ньюкасл». Сам Никола очень хочет остаться в России.

8. «Барселона» планирует продать игроков на 65 млн евро в ближайшие две недели. В их числе, в частности, Рафинья, Андре Гомеш и Денис Суарес.

9. Украинский защитник «Шахтера» Иван Ордец может перейти в московское «Динамо».

10. Экс-форвард динамовцев Евгений Луценко заключил контракт с тульским «Арсеналом».

11. Дмитрий Полоз возвращается в «Ростов» и уже прибыл в расположение команды.

12. «Ювентус» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Триппьера. В нем видят замену Канселу.