💔Глушаков уходит из «Спартака», Лэмпард возвращается в «Челси», Семин не знает новичка «Локо». Трансферный дайджест Sports.ru

1. Глушаков все-таки уходит из «Спартака», согласившись на скромную компенсацию около 100 миллионов рублей.

Денис, а также другой игрок красно-белых Дмитрий Комбаров, судя по всему, перейдут в «Сочи».

2. Где-то легенды уходят, где-то возвращаются. Фрэнк Лэмпард близок к назначению в «Челси», контракт – до 2022 года.

3. Еще одно эпичное возвращение готовит «Барселона», предлагающая за Неймара 100 млн евро и одного из своих футболистов.

А вот Де Лигта мы на «Камп Ноу» не увидим – Мино Райола отклонил предложение каталонцев.

4. «Локомотив» приобрел молодого защитника «Крузейро» Мурило. Юрий Семин о нем почти ничего не знает, а сам бразилец уже хочет вернуть своей новой команде чемпионство.

5. «Краснодар» намерен подписать хавбека сборной Голландии де Вильену, но пока не может договориться с «Фейеноордом».

6. Хамес Родригес переезжает в Италию. «Наполи» согласовал контракт с колумбийцем и близок к его аренде с правом выкупа у «Реала» за 30 млн евро.

7. «Ман Сити» активировал опцию выкупа Родри у «Атлетико» и обсуждает контракт с игроком.

8. Как же без порции слухов о Погба? Пишут, что «МЮ» предложит французу новый контракт с зарплатой 500 тысяч фунтов в неделю.

9. Агент Бэйла категорически исключил возможность аренды валлийца в другой клуб.

10. Федор Чалов может уехать в Европу уже этим летом – переговоры о трансфере форварда ведет «Севилья».