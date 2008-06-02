Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по четырем версиям

Сегодня ночью на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке прошел бой за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Американский претендент Энди Руис победил британца Энтони Джошуа техническим нокаутом в cедьмом раунде.

Это первое поражение в карьере Джошуа (22-0). У Руиса 33 победы и одно поражение.

Поединок с Руисом стал первым для Джошуа на американском ринге.

Андеркард:

Каллум Смит (26-0) победил Хассана Ндам Нжикама (37-4) техническим нокаутом в третьем раунде и сохранил титулы WBA и WBC Diamond во втором среднем весе;

Крис Альджиери (24-3) победил Томми Койла (25-5) техническим нокаутом в восьмом раунде;

Кэти Тэйлор (14-0) победила Дельфин Персун (43-2) и стала абсолютной чемпионкой мира в женском легком весе (95-95, 96-94, 96-94);

Бой Джоша Келли (9-0-1) и Рэя Робинсона (24-3-2) завершился вничью (96-95, 95-95, 95-95);

Джошуа Буатси (11-0) победил Марко Антонио Перибана (25-5-1) техническим нокаутом в четвертом раунде.