Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Это его 6-й трофей

в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм» (2:0).

Для главного тренера мерсисайдцев это первая победа в турнире и в еврокубках.

Ранее 51-летний немец дважды уступал в финале ЛЧ – в 2013 году его дортмундская проиграла «Баварии» (1:2), год назад уступил «Реалу» (1:3), а в сезоне-2015/16 он с потерпел поражение от «Севильи» в финале Лиги Европы (1:3).

За карьеру Клопп выиграл шесть трофеев: дважды чемпионат и Суперкубок Германии, по разу Кубок Германии и Лигу чемпионов.