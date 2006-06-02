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Клопп впервые выиграл Лигу чемпионов. Это его 6-й трофей

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Футбол

«Ливерпуль» в шестой раз выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм» (2:0).

Для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа это первая победа в турнире и в еврокубках.

Ранее 51-летний немец дважды уступал в финале ЛЧ – в 2013 году его дортмундская «Боруссия» проиграла «Баварии» (1:2), год назад «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3), а в сезоне-2015/16 он с «Ливерпулем» потерпел поражение от «Севильи» в финале Лиги Европы (1:3).

За карьеру Клопп выиграл шесть трофеев: дважды чемпионат и Суперкубок Германии, по разу Кубок Германии и Лигу чемпионов.

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