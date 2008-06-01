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Ролан Гаррос. Блинкова сыграет с Киз, Александрова – с Большовой, Халеп – с Цуренко, Осака – с Синяковой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

В третьем круге «Ролан Гаррос» Анна Блинкова сыграет с Мэдисон Киз, а Екатерина Александрова встретится с Аленой Большовой.

Прошлогодняя чемпионка Симона Халеп поборется с Лесей Цуренко, первая ракетка мира Наоми Осака – с Катериной Синяковой, а Серена Уильямс встретится с Софией Кенин.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния) Леся Цуренко (Украина)
Дата проведения
1 июня, 12.00
Онлайн матча

Анна Блинкова (Россия) Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
1 июня, 14.00
Онлайн матча

Наоми Осака (Япония) Катерина Синякова (Чехия)
Дата проведения
1 июня, 14.00
Онлайн матча

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
1 июня, 15.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия) Алена Большова-Задойнов (Испания)
Дата проведения
1 июня, 17.00
Онлайн матча

Андреа Петкович (Германия) Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
1 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США) Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
1 июня, 18.30
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США) София Кенин (США)
Дата проведения
1 июня, 19.00
Онлайн матча

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