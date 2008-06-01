Ролан Гаррос. Блинкова сыграет с Киз, Александрова – с Большовой, Халеп – с Цуренко, Осака – с Синяковой

В третьем круге «Ролан Гаррос» Анна Блинкова сыграет с Мэдисон Киз, а Екатерина Александрова встретится с Аленой Большовой.

Прошлогодняя чемпионка Симона Халеп поборется с Лесей Цуренко, первая ракетка мира Наоми Осака – с Катериной Синяковой, а Серена Уильямс встретится с Софией Кенин.

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг