Ролан Гаррос. Блинкова сыграет с Киз, Александрова – с Большовой, Халеп – с Цуренко, Осака – с Синяковой

В третьем круге «Ролан Гаррос» Анна Блинкова сыграет с Мэдисон Киз, а Екатерина Александрова встретится с Аленой Большовой.
Прошлогодняя чемпионка Симона Халеп поборется с Лесей Цуренко, первая ракетка мира Наоми Осака – с Катериной Синяковой, а Серена Уильямс встретится с Софией Кенин.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 1 июня, 12.00
- Дата проведения
- 1 июня, 14.00
- Дата проведения
- 1 июня, 14.00
- Дата проведения
- 1 июня, 15.00
- Дата проведения
- 1 июня, 17.00
- Дата проведения
- 1 июня, 17.30
- Дата проведения
- 1 июня, 18.30
- Дата проведения
- 1 июня, 19.00