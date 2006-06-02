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«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл Кубок чемпионов. Только «Реал» и «Милан» брали этот трофей чаще

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов Футбол

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов победил «Тоттенхэм» (2:0).

Голы в игре, проходившей на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, забили нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и форвард Дивок Ориги.

«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл главный трофей европейского клубного футбола – Кубок чемпионов. Мерсисайдская команда также брала титул в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.

«Ливерпуль» уступает по числу побед в турнире только двум клубам. «Реал» брал Кубок чемпионов 13 раз, «Милан» – 7.

Тоттенхэм Англия – Ливерпуль Англия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
1 июня, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2, пенальти Салах, 0:2 – 87 Ориги.
ТоттенхэмЛьорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон Хын Мин, Кейн.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Салах, Фирмино (Ориги, 58), Мане (Гомес, 90).

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