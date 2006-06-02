«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл Кубок чемпионов. Только «Реал» и «Милан» брали этот трофей чаще

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов победил «Тоттенхэм» (2:0).
Голы в игре, проходившей на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, забили нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и форвард Дивок Ориги.
«Ливерпуль» в 6-й раз выиграл главный трофей европейского клубного футбола – Кубок чемпионов. Мерсисайдская команда также брала титул в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах.
«Ливерпуль» уступает по числу побед в турнире только двум клубам. «Реал» брал Кубок чемпионов 13 раз, «Милан» – 7.
- Дата проведения
- 1 июня, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Тоттенхэм –
Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Сиссоко (Дайер, 74), Уинкс (Лукас Моура, 66), Эриксен, Алли (Льоренте, 82), Сон Хын Мин, Кейн.
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