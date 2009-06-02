Экс-глава судейского корпуса АПЛ: «Сиссоко увеличил площадь тела, выставив руку. Это пенальти»

Бывший глава судейского корпуса английской премьер-лиги Кит Хакетт разобрал пенальти, назначенный в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0).
Словенский арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота лондонцев на первой минуте. Победный гол ударом с точки забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
«Игрок (Мусса Сиссоко – прим. Sports.ru) увеличил площадь своего тела, расставив руки. Это умышленное действие, чтобы сделать свою фигуру больше, чем ее силуэт.
Эти действия направлены на то, чтобы прервать передачу. Следовательно, это игра рукой и пенальти.
Судьи УЕФА на протяжении всего сезона наказывали команды за это нарушение. Защитник, вытягивающий руку, делает себя шире, а значит, назначается пенальти.
Судьи VAR согласились с решением главного арбитра. Глава судей УЕФА четко заявлял в течение всего сезона, как он хочет, чтобы судьи действовали, когда защитники отставляют в строну руки.
Это суровое наказание, но оно всегда будет в матчах Лиги чемпионов», – написал Хакетт в твиттере.
Фото: кадр из трансляции BT Sport
Скомина – робот, поставил пенальти на 24-й секунде. У «Тоттенхэма» есть основания протестовать
«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»