Экс-глава судейского корпуса АПЛ: «Сиссоко увеличил площадь тела, выставив руку. Это пенальти»

Бывший глава судейского корпуса английской премьер-лиги Кит Хакетт разобрал пенальти, назначенный в финале Лиги чемпионов между и «Тоттенхэмом» (2:0).

Словенский арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота лондонцев на первой минуте. Победный гол ударом с точки забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Игрок ( – прим. Sports.ru) увеличил площадь своего тела, расставив руки. Это умышленное действие, чтобы сделать свою фигуру больше, чем ее силуэт.

Эти действия направлены на то, чтобы прервать передачу. Следовательно, это игра рукой и пенальти.

Судьи УЕФА на протяжении всего сезона наказывали команды за это нарушение. Защитник, вытягивающий руку, делает себя шире, а значит, назначается пенальти.

Судьи VAR согласились с решением главного арбитра. Глава судей УЕФА четко заявлял в течение всего сезона, как он хочет, чтобы судьи действовали, когда защитники отставляют в строну руки.

Это суровое наказание, но оно всегда будет в матчах Лиги чемпионов», – написал Хакетт в твиттере.

Фото: кадр из трансляции BT Sport

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