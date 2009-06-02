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Экс-глава судейского корпуса АПЛ: «Сиссоко увеличил площадь тела, выставив руку. Это пенальти»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА судьи Тоттенхэм Мусса Сиссоко Кит Хакетт Дамир Скомина Футбол

Бывший глава судейского корпуса английской премьер-лиги Кит Хакетт разобрал пенальти, назначенный в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0).

Словенский арбитр Дамир Скомина назначил одиннадцатиметровый удар в ворота лондонцев на первой минуте. Победный гол ударом с точки забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

«Игрок (Мусса Сиссоко – прим. Sports.ru) увеличил площадь своего тела, расставив руки. Это умышленное действие, чтобы сделать свою фигуру больше, чем ее силуэт.

Эти действия направлены на то, чтобы прервать передачу. Следовательно, это игра рукой и пенальти.

Судьи УЕФА на протяжении всего сезона наказывали команды за это нарушение. Защитник, вытягивающий руку, делает себя шире, а значит, назначается пенальти.

Судьи VAR согласились с решением главного арбитра. Глава судей УЕФА четко заявлял в течение всего сезона, как он хочет, чтобы судьи действовали, когда защитники отставляют в строну руки.

Это суровое наказание, но оно всегда будет в матчах Лиги чемпионов», – написал Хакетт в твиттере.

Фото: кадр из трансляции BT Sport

Скомина – робот, поставил пенальти на 24-й секунде. У «Тоттенхэма» есть основания протестовать

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!


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