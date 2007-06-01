«Джиро д’Италия». 20-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с финишем на вершине первой категории

Сегодня состоится 20-й этап многодневки д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с финишем на вершине первой категории.

«Джиро д’Италия»

20-й этап

Фельтре – Кроче д’Ауне-Монте Авена

194 км

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Начало – 12.20 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт»

Общий зачет (после 19-го этапа)

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 83.52,22

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,16

4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,03

5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 5,07

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, ) – 5,33

7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 6,48

8. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 7,17

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – то же время

10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 10,06

11. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 10,27

12. Ильнур Закарин (Россия, ) – 10,36...

115. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.12,54