«Джиро д’Италия». 20-й этап. Гонщики проедут горный маршрут с финишем на вершине первой категории

Сегодня состоится 20-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Гонщики проедут горный маршрут с финишем на вершине первой категории.
«Джиро д’Италия»
20-й этап
Фельтре – Кроче д’Ауне-Монте Авена
194 км
Начало – 12.20 по московскому времени, трансляция – с 14.00 на ТК «Евроспорт»
Общий зачет (после 19-го этапа)
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 83.52,22
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,16
4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,03
5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 5,07
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 5,33
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 6,48
8. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 7,17
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – то же время
10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 10,06
11. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 10,27
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,36...
115. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.12,54