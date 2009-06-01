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Девушка в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов происшествия Тоттенхэм Ванда Метрополитано Футбол

Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1, первый тайм) был прерван из-за появления на поле страйкера.

На 18-й минуте на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала девушка в черном купальнике с надписью Vitaly Uncensored на груди. Этот слоган использует пранкер и автор провокационного канала в YouTube Виталий Здоровецкий.

Арбитр Дамир Скомина на несколько десятков секунд приостановил игру, пока стюарды уводили девушку с поля.

Выбежавшей на поле оказалась модель Кинси Волански, снимавшаяся для журналов Maxim, Sports Illustrated, FHM.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Также доступна текстовая трансляция.

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