«Ливерпуль», «Зенит», «Челси», «Барселона», «Сити», «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ» – в первой корзине ЛЧ-2019/20

Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В первую корзину попали чемпионы топ-6 европейских лиг в рейтинге УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и лиги Европы. Эти команды станут матками своих групп, после чего к ним распределят участников из трех оставшихся корзин.

Первая корзина: «Ливерпуль», «Челси», , «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», « .

В общей сложности известны 26 из 32 участников группового этапа следующего розыгрыша турнира. Жеребьевка пройдет в августе.

«Зальцбург» прорвался в список участников ЛЧ благодаря «Тоттенхэму» и «Ливерпулю»