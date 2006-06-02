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«Ливерпуль», «Зенит», «Челси», «Барселона», «Сити», «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ» – в первой корзине ЛЧ-2019/20

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Определился состав первой корзины при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В первую корзину попали чемпионы топ-6 европейских лиг в рейтинге УЕФА, а также победители Лиги чемпионов и лиги Европы. Эти команды станут матками своих групп, после чего к ним распределят участников из трех оставшихся корзин.

Первая корзина: «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит».

В общей сложности известны 26 из 32 участников группового этапа следующего розыгрыша турнира. Жеребьевка пройдет в августе.

«Зальцбург» прорвался в список участников ЛЧ благодаря «Тоттенхэму» и «Ливерпулю»


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