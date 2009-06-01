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Лига наций. Россия обыгрывает Японию после третьего сета, США против Польши

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Сегодня мужская сборная России по волейболу играет с командой Японии в матче первой недели Лиги наций.

Лига наций

Мужчины

1-я неделя

Нови-сад, Сербия

Япония – Россия – 1-2 (22:25, 25:23, 19:25, 14:11, идет четвертый сет)

Сербия – Франция – 20.00

Цзянмынь, Китай

Италия – Германия – 3-0 (25:21, 30:28, 25:23)

Китай – Иран – 0-3 (22:25, 18:25, 21:25)

Катовице, Польша

Бразилия – Австралия – 15.00

США – Польша – 18.00

Мендоса, Аргентина

Канада – Португалия – 0.10 (2 июня)

Аргентина – Болгария – 3.10 (2 июня)

Турнирное положение: Иран – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Аргентина – 1-0 (3), Бразилия – 1-0 (3), Франция – 1-0 (3), Болгария – 1-0 (3), Польша – 1-0 (3),  Япония – 1-0 (3),  Италия – 1-1 (3), Германия – 1-1 (2), Китай – 0-2 (1), Сербия – 0-1 (0), Россия – 0-1 (0), Австралия – 0-1 (0), Канада – 0-1 (0), Португалия – 0-1 (0), США – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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