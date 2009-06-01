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Россия погасила долг перед IAAF в 3,2 млн долларов. Это было последнее требование для восстановления ВФЛА

Теги сборная России сборная России жен ВФЛА WADA IAAF Дмитрий Шляхтин Легкая атлетика

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов.

Российская сторона должна была компенсировать IAAF затраты на антидопинговые расследования.

«31 мая ВФЛА в полном объеме выплатила IAAF задолженность в размере 3,2 млн долларов.

Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению ВФЛА.

Ранее, как вы знаете, российской стороной было выполнено еще одно условие дорожной карты – передача Всемирному антидопинговому агентству (WADA) проб московской лаборатории», – сказал Шляхтин.

С 8 по 9 июня в Монако пройдет заседание совета IAAF, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские легкоатлеты, получившие допуск от IAAF, выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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