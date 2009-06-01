Россия погасила долг перед IAAF в 3,2 млн долларов. Это было последнее требование для восстановления ВФЛА

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что организация полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов.

Российская сторона должна была компенсировать IAAF затраты на антидопинговые расследования.

«31 мая в полном объеме выплатила IAAF задолженность в размере 3,2 млн долларов.

Таким образом, формально федерация выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению ВФЛА.

Ранее, как вы знаете, российской стороной было выполнено еще одно условие дорожной карты – передача Всемирному антидопинговому агентству ( ) проб московской лаборатории», – сказал Шляхтин.

С 8 по 9 июня в Монако пройдет заседание совета IAAF, на котором будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские легкоатлеты, получившие допуск от IAAF, выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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