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Клопп на пресс-конференции с бутылкой пива: «У нас будет потрясная ночка»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов Тоттенхэм Алиссон Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о впечатлениях от победы над «Тоттенхэмом» (2:0) в финале Лиги чемпионов.

«Выигрывать гораздо приятнее, чем проходить в каких-то сантиметрах от трофея.

Я чувствую облегчение. Я очень, очень рад за наших игроков и фанатов. Главное ощущение – чувство облегчения.

Завтра, когда мы проедемся по городу, мы осознаем, что сделали эти парни. Это был очень интенсивный сезон с самой красивой развязкой, какую я только мог себе представить.

Я чувствую огромное облегчение. И за свою семью тоже. В последние шесть раз мы улетали в отпуск лишь с серебряной медалью – это не клево.

В конце матча Алиссону пришлось совершить несколько сэйвов, он выглядел непробиваемым. Не хочу объяснять, почему мы выиграли, хочу наслаждаться победой.

Я очень рад за футболистов и за семью. Конечно, настанет момент, когда я буду потрясен и тем, что сделал сам.

Очень эмоциональный вечер. Но я спокойнее, чем ожидал. Мне было не так важно потрогать кубок. Мне нравилось смотреть на него в руках у парней, разглядывать лица в толпе. 

Мы будем праздновать все вместе. У нас будет потрясная ночка», – сказал Клопп, придя на пресс-конференцию с бутылкой пива в руке.

«Ливерпуль», ты великий. Это шестой кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Я не плачу, я не плачу, я просто смотрю фото «Ливерпуля»

Клопп выиграл финал. НАКОНЕЦ-ТО!


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