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    Кикнадзе о работе «Локо» с судьями: «Есть доказательства – на стол. Нет – нехер языком болтать»

    Теги Локомотив Евгений Гинер премьер-лига Россия судьи Станислав Сухина Василий Кикнадзе Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе отреагировал на обвинения в адрес клуба и начальника команды Станислава Сухины в том, что «Локо» работает с судьями.

    – Напрягали ли вас и команду разговоры перед финалом Кубка о Сухине?

    –Тяжелый вопрос, я не хотел его трогать, но раз уж вы тронули… Началось все с выступления Евгения Ленноровича (Гинера президента ЦСКА – прим.) на канале «Матч ТВ» или на «Матч Премьер». Потом подхватили Уткин и Андрей Червиченко. Эту тему мусолили. То, что сейчас делается, иначе как травлей назвать нельзя. Это беспринципно, это не доказано.

    То, что вчера сделал Хусаинов… Посмотрим, не знаю, будем ли мы рассматривать судебную историю. Он не подвержен комитету по этике, поскольку является, так сказать, отдельно взятой личностью.

    Если есть доказательства – на стол. Если нет доказательств, нехер языком болтать.

    Успешный клуб вызывает странную реакцию. Мне кажется, правильнее было бы радоваться, но не все эти чувства разделяют, — сказал Кикнадзе.

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