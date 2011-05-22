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    Рекордсмен мира по плаванию Колесников перенес операцию из-за тромбоза вены. Он может завершить карьеру

    Теги плавание сборная России Климент Колесников Водные виды

    Российский пловец Климент Колесников перенес операцию из-за тромбоза вены руки и эмболии.

    18-летнему спортсмену предстоит долгая реабилитация. Есть большая вероятность, что Колесников завершит карьеру.

    Тромбоз вен – заболевание, при котором в венах образуются тромбы, препятствующие свободному току крови. При эмболии в кровь попадают частицы, не встречающихся там в нормальных условиях, которые нередко вызывают закупорку сосуда.

    Накануне спортсмен провел встречу с учениками школы в Алексеевском, в которой учился сам.

    Колесников – один из самых перспективных российских пловцов. Он трехкратный чемпион Европы и рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине. Также у него два золота чемпионата мира в коротком бассейне.

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