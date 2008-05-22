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    Лига наций (жен). Россия играет с Китаем

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    Сегодня женская сборная России по волейболу играет с Китаем в рамках первой недели Лиги наций.

    Лига наций

    Женщины

    1-я неделя

    Бразилиа, Бразилия

    Китай – Россия – 0-0 (19:20, идет первый сет)

    Бразилия – Доминиканская Республика – 2:00 (23 мая)

    Русе, Болгария

    Япония – США – 1:3 (21:25, 26:24, 21:25, 20:25)

    Болгария – Бельгия – 2:3 (25:19, 25:15, 22:25, 16:25, 13:15)

    Белград, Сербия

    Сербия – Южная Корея – 3:1 (15:25, 25:18, 25:17, 25:14)

    Голландия – Турция – 1:3 (22:25, 14:25, 25:21, 15:25)

    Ополе, Польша

    Таиланд – Италия – 0:3 (13:25, 17:25, 24:26)

    Польша – Германия – 21:30

    Турнирное положение: Сербия – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Турция – 2-0 (6), США – 2-0 (6), Италия – 2-0 (5), Бразилия – 1-0 (3), Доминиканская Республика – 1-0 (3), Япония – 1-1 (3), Таиланд – 1-1 (3), Бельгия – 1-1 (2), Польша – 0-1 (1), Болгария – 0-2 (1), Россия – 0-1 (0), Германия – 0-1 (0), Китай – 0-1 (0), Голландия – 0-2 (0), Южная Корея – 0-2 (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно Китай как организатор решающей стадии выходят в «Финал Шести».

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