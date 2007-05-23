РФС обсуждает вариант лимита с 10 легионерами в заявке и 8 – на поле

На заседании рабочей группы комитета профессионального футбола РФС 21 мая обсуждались варианты лимита на легионеров в РПЛ.

Речь шла о нескольких вариантах лимита: нынешнем «6+5» на поле, «8+17» и «7+18» в заявке на сезон, а также новом — «10+15» в заявке на сезон, по которому на поле можно будет выпускать восемь легионеров.

Этот вариант был предложен представителями клубов. На заседании присутствовали руководитель рабочей группы, генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг, заместитель председателя совета директоров «Спартака» Сергей Михайлов, гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе. По видеосвязи в обсуждении участвовал исполнительный директор Павел Пивоваров.

Ожидается, что 23 мая стороны продолжат обсуждение формата лимита на заседании исполкома РФС.