«Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Брандта

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию».
23-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года.
Соглашение Брандта с «Байером» действовало до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.
Сегодня дортмундская «Боруссия» также подписала хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.
🤝 Borussia Dortmund verpflichtet Julian Brandt!— Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2019 г.
🔥 #WirHabenBRANDT – Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibt bis 2024 beim BVB!
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