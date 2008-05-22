«Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Брандта

Полузащитник «Байера» перешел в дортмундскую «Боруссию».

23-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года.

Соглашение Брандта с «Байером» действовало до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.

Сегодня дортмундская «Боруссия» также подписала хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.