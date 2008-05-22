Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Боруссия» Д подписала хавбека «Байера» Брандта

    Теги Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия трансферы Юлиан Брандт Футбол

    Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт перешел в дортмундскую «Боруссию». 

    23-летний хавбек подписал контракт до 30 июня 2024 года.

    Соглашение Брандта с «Байером» действовало до 2021 года, однако в нем имелся пункт об отступных в размере 25 миллионов евро.

    Сегодня дортмундская «Боруссия» также подписала хавбека менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться