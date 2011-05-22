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    Глава Всероссийской федерации плавания: «Колесников перенес операцию, но рано говорить, как долго он будет восстанавливаться»

    Теги сборная России ВФП Владимир Сальников Климент Колесников Водные виды

    Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников подтвердил информацию о том, что Климент Колесников перенес операцию.

    «Действительно, Климент перенес операцию. Пока рано говорить о том, как долго он будет восстанавливаться. К тренировкам он приступит по рекомендациям врачей. Сейчас преждевременно говорить о том, пропустит он чемпионат мира или нет», – рассказал Сальников.

    Ранее телеграм-канал «Мутко против» заявил, что Колесников перенес операцию из-за тромбоза вены и с большой вероятностью завершит карьеру.

    Сам Колесников и его тренер информацию опровергли.

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