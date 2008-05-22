Александр Овечкин: «Может, для журналистов сборная США – это круто. Нам без разницы»

Нападающий сборной России Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над командой Швеции (7:4) в матче ЧМ-2019.
– Какие впечатления от матча?
– Выиграли. Это главное.
– Вы забили свой гол после передачи Малкина, чего на уровне сборных мы давно не видели.
– Все сошлось.
– Чем объяснить взрыв в исполнении сборной России во втором периоде, когда удалось забросить шесть шайб?
– Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели.
– В четвертьфинале соперником будет не сборная Германии, как все думали, а США. Это круто?
– Может, для вас, журналистов. А для нас без разницы, – сказал Овечкин.
Россия разнесла шведов: Дадонов – лучший снайпер сборной, а Овечкин забил с паса Малкина