Александр Овечкин: «Может, для журналистов сборная США – это круто. Нам без разницы»

Нападающий сборной России Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над командой Швеции (7:4) в матче ЧМ-2019.

– Какие впечатления от матча?

– Выиграли. Это главное.

– Вы забили свой гол после передачи Малкина, чего на уровне сборных мы давно не видели.

– Все сошлось.

– Чем объяснить взрыв в исполнении сборной России во втором периоде, когда удалось забросить шесть шайб?

– Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели.

– В четвертьфинале соперником будет не сборная Германии, как все думали, а США. Это круто?

– Может, для вас, журналистов. А для нас без разницы, – сказал Овечкин.

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