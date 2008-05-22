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    Александр Овечкин: «Может, для журналистов сборная США – это круто. Нам без разницы»

    Теги Сборная России по хоккею Евгений Малкин Александр Овечкин Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею чемпионат мира Спорт-Экспресс Хоккей

    Нападающий сборной России Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над командой Швеции (7:4) в матче ЧМ-2019.

    – Какие впечатления от матча?

    – Выиграли. Это главное.

    – Вы забили свой гол после передачи Малкина, чего на уровне сборных мы давно не видели.

    – Все сошлось.

    – Чем объяснить взрыв в исполнении сборной России во втором периоде, когда удалось забросить шесть шайб?

    – Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели.

    – В четвертьфинале соперником будет не сборная Германии, как все думали, а США. Это круто?

    – Может, для вас, журналистов. А для нас без разницы, – сказал Овечкин.

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